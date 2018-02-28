Таджикистан и Узбекистан договорились о поставках электроэнергии

28 февраля 2018 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Душанбе и Ташкент договорились о поставках таджикской электроэнергии в Узбекистан, сообщают Таджикские СМИ.

Таджикистан приступит к поставкам электроэнергии в Узбекистан в конце марта или начале апреля текущего года. Общий объем экспорта таджикской электроэнергии в соседнюю страну составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год.

Согласно договорённостям, в летний период Узбекистан будет закупать произведенную в Таджикистане электроэнергию по цене в 0,02 долларов США за один киловатт, зимой - по 0,025 доллара за киловатт.

Ранее, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода заявлял, что страна готова начать поставку электроэнергии в Узбекистан летом 2018 года.

По словам Усмонзоды, сегодня Таджикистан и Узбекистан решительным образом настроены на восстановление Объединенной системы электроэнергии Центральной Азии. Однако для этого необходимо восстановить 60 километров ЛЭП с узбекской стороны, а также реализовать проект по внедрению релейной защиты и автоматики.

В настоящее время Узбекистан импортирует электроэнергию из Кыргызстана. Ташкент и Бишкек заключили соглашение об экспорте электроэнергии с декабря 2017 года по март 2018 года в объеме 550 миллионов киловатт-часов. Стоимость одного киловатт-часа по договору составляет 0,024 доллара.

В Узбекистане в 2017 было выработано более 60,09 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3 процента превышает показатели 2016 года.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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