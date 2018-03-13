Азербайджан, Иран и Россия создают совместный энергокоридор

ТЕГЕРАН /Trend/ - Азербайджан, Иран и Россия обсуждают возможность создания совместного энергетического коридора.

Об этом, как передает собкор Trend, во вторник журналистам сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Тегеране.

По его словам, соответствующие переговоры ведут представители трех стран.

“У нас успешное сотрудничество [с Ираном] в сфере энергетики. С сотрудничества в двустороннем формате мы переходим на трехсторонний формат - Россия, Иран и Азербайджан”, - сказал министр.

Мустафаев также отметил, что Азербайджан и Иран намерены сотрудничать в Каспийском море в сфере добычи нефти и газа.

Отметим, что ранее министерство энергетики Азербайджана сообщало о возможности создания энергетического коридора "Север-Юг" наравне с одноименным транспортным коридором.

"Обе страны ведут большие работы в транспортной сфере. Создается коридор "Север-Юг", причем не только транспортный, но и энергетический, который предполагает экспорт электроэнергии из России в Азербайджан и дальше в Иран. С этой целью была создана специальная рабочая группа, и министры энергетики трех стран работают над этим вопросом", - говорилось в сообщении министерства.

(Авторы: Азад Гасанли, Камьяр Эгбалнежад. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.