SOCAR определила направления деятельности в Грузии в 2018 году

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Energy Georgia (грузинская "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) на заседании в Тбилиси определила конкретные направления деятельности на 2018 год, сообщил Trend глава компании Махир Мамедов.

Глава компании рассказал, что с 30 марта по первое апреля текущего года состоялся визит президента SOCAR Ровнага Абдуллаева в Грузию. Во время визита президента SOCAR сопровождали вице-президенты Сулейман Гасымов, Давид Мамедов и начальник управления инвестиций госнефтекомпании Вагиф Алиев.

"Во время визита состоялась деловая встреча между президентом SOCAR и первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества и пути дальнейшего расширения и углубления двустороннего партнерства в Грузии", - сказал Мамедов.

Глава компании также отметил, что в головном офисе компании SOCAR Energy Georgia в Тбилиси было проведено производственное заседание.

"В ходе заседания руководство SOCAR было ознакомлено с результатами деятельности компании за 2017 год, а также с дальнейшими планами развития. По итогам заседания были определены конкретные направления деятельности на 2018 год компании SOCAR Energy Georgia с учётом достижений 2017 года", - сказал Мамедов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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