Иран может помочь Азербайджану с экспортом электроэнергии в третьи страны - посол

7 апреля 2018 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран может помочь Азербайджану экспортировать электроэнергию в третьи страны, сказал в интервью IRNA посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов, комментируя договор об обмене электроэнергией между двумя странами.

По его словам, иранский транзитный маршрут по сравнению с другими маршрутами является очень экономичным, он на 40 процентов дешевле с точки зрения затрат и на 60 процентов короче с точки зрения времени преодоления маршрута.

Он отметил, что сотрудничество Тегерана и Баку не ограничивается их двусторонними связями.

"Имеются трехсторонние и многосторонние соглашения, которые Азербайджан и Иран заключили с другими партнерами в регионе, включая Грузию, Россию и Турцию", - сказал посол.

Однимиз таких проектов является транспортный коридор "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он будет также служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

"Товары отправляются из Мумбаи в Индии в иранский Бандар-Аббас на южном побережье Персидского залива, после чего перевозятся в азербайджанскую Астару, а затем в Россию. Если железные дороги двух стран [в настоящее время идет строительство железнодорожной линии Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)] будут связаны, товары, погруженные на поезд в Бандар-Аббасе, могут быть легко перевезены в Европу и Россию", - сказал Гусейнов.

В январе-марте 2018 года на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - главного производителя электроэнергии в Азербайджане, было выработано почти шесть миллиардов киловатт-часов электроэнергии против около 6,04 миллиарда киловатт/часов, произведенных за аналогичный период 2017 года.

В марте текущего года электростанциями ОАО было выработано свыше 1,95 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 1,96 миллиарда киловатт/часов, выработанных в марте прошлого года.

В 2017 году ОАО "Азерэнержи" было произведено 21,9 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 22,6 миллиарда киловатт/часов, произведенных в 2016 году.

(Авторы: Максим Цурков, Ляман Зейналова)

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