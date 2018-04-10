На одном из нефтеперерабатывающих заводов Казахстана начался ремонт

10 апреля 2018 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Казахстана начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба предприятия.

«ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс» информирует о плановой остановке Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, с целью капитального ремонта с 10 апреля 2018 года.

График проведения планово-предупредительных ремонтных работ технологических установок НПЗ согласован с Министерством энергетики Казахстана.

Проведение капитального ремонта направлено на обеспечение выполнения требований промышленной безопасности и надежности оборудования и дальнейшего выполнения задач по качественному и бесперебойному функционированию предприятия.

«Во время планово-предупредительных ремонтных работ в рамках реализации проекта модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ планируется выполнить работы по интеграции новых объектов комплекса каталитического крекинга RFCC и действующих объектов Шымкентского НПЗ», - говорится в сообщении пресс-службы НПЗ.

На предприятии заверили, что все резервуарные парки полностью заполнены необходимым объемом сырья.

Напомним, в 2017 году завершен первый этап модернизации Шымкентского НПЗ, завершение второго этапа запланировано в третьем квартале 2018 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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