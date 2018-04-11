BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане

11 апреля 2018 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - BP и SOCAR продолжат совместную работу по обеспечению долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане, говорится в заявлении британской компании, распространенном в среду.

Британская компания также затронула вопрос своего участия в реализуемых Азербайджаном проектах в Турции, отметив, что намерена и дальше участвовать в проекте Трансанатолийского трубопровода (TANAP), являющегося важной частью “Южного газового коридора”.

В заявлении компании отмечается, что первый газ по TANAP с азербайджанского месторождения “Шах Дениз” будет доставлен в турецкий Эскишехир в ближайшее время.

“Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAS и азербайджанская госкомпания SOCAR продолжают работы для доставки первого газа [с месторождения “Шах Дениз”] в Эскишехир в середине 2018 года”, - сообщил BP.

Отметим, что долевое участие в проекте TANAP распределено между SOCAR (58 процентов), BOTAS (30 процентов) и BP (12 процентов).

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов США, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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