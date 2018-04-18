SOFAZ в I квартале увеличил активы на 5%

18 апреля 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое апреля 2018 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 5,1 процента по сравнению с началом минувшего года (35,806 миллиарда долларов), составив 37,631 миллиарда долларов, говорится в сообщении SOFAZ, распространенном в среду.

"Рост активов связан с бюджетными доходами Фонда, в том числе с прибылью от управления средствами и курсовой разницы", - сказано в сообщении.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в первом квартале составили 4 303,3 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 3,53 миллиарда манатов, транзитные доходы - 5,1 миллиона манатов, бонусные выплаты - 765,2 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за январь-март составили 120,9 миллиона манатов, а внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам первого квартала составили 779,9 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 2,3 миллиарда манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 30,3 миллиона манатов, на финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 8,1 миллиона манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде было израсходовано 0,5 миллиона манатов. Также 1,4 миллиона манатов было направлено на финансирование проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Расходы по управлению фондом по итогам отчетного периода составили 4,9 миллиона манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 18 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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