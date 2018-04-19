ЕБРР и «КазТрансГаз» будут сотрудничать в вопросе реформирования энергосектора Казахстана

19 апреля 2018 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель совета директоров АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев и президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области реформ и развитию газового сектора, сообщает пресс-служба АО «КазТрансГаз».

«Меморандум о взаимопонимании между ЕБРР и АО «КазТрансГаз» направлен на улучшение функционирования газового рынка, а также более широкое развитие энергетического сектора в соответствии с лучшими международными практиками посредством необходимых реформ и прозрачности цен, что приведет к усилению конкуренции и надежности поставок. Планируемые инвестиции будут способствовать повышению конкурентоспособности сектора, укреплению национальной энергетической безопасности, устранению региональных дисбалансов, улучшению общей эффективности использования ресурсов и снижению уровня выбросов парниковых газов. Такое сотрудничество соответствуют подходу ЕБРР в сфере «зеленой» экономики, а также концепции «зеленой экономики» правительства Казахстан и устойчивому росту страны», - отмечается в сообщении.

ЕБРР и АО «КазТрансГаз» также готовы рассмотреть возможность проведения реформ в газовом и энергетическом секторах Казахстана и инвестирования проектов для формирования устойчивой энергетики.

Реформы включают в себя газификацию новых регионов, модернизацию существующих активов, развитие новых рынков, таких как переработка попутного нефтяного газа и развитие рынка газомоторного топлива.

АО «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.

Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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