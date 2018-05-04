Узбекистан всё же профинансирует строительство ТАПИ

4 мая 2018 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен участвовать в финансировании строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Ассоциации банков Узбекистана Бахтиера Хамидова.

По словам Хамидова, между странами прогнозируется рост товарооборота, планируется реализация ряда проектов в различных направлениях. Туркменистан является инициатором многих из этих начинаний.

О стремлении Узбекистана поддержать строительство ТАПИ президент Шавкат Мирзиёев заявил по итогам переговоров с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в конце апреля. Мирзиёев считает этот строительный проект грандиозным. По его мнению, ТАПИ в перспективе поспособствует стабилизации ситуации в Афганистане.

По итогам переговоров лидеры двух стран приняли решение о формировании рабочей группы для изучения вариантов участия Узбекистана в строительстве газопровода.

ТАПИ - строящийся газопровод протяженностью 1 735 километра. Проектная мощность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год, предполагаемая стоимость проекта - 7,9 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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