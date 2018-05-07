Оглашен объем дохода Кыргызстана от газопровода Кыргызстан-Китай

7 мая 2018 12:48 (UTC+04:00)

Доход Кыргызстана от газопровода Кыргызстан-Китай составит около 75 миллионов долларов в год. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Уланбек Рыскулов, передают кыргызские СМИ.

По его словам, четвертая ветка магистрального газопровода для транспортировки туркменского газа должна пройти в Китай через территорию Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Протяженность газопровода по территории Кыргызстана составляет 215 км. Срок реализации проекта запланирован на 3 года, стоимость – 1,2 миллиарда долларов.

Рыскулов рассказал, что с владельцами участков, по которому будет проходить газопровод заключены соглашения на временное и долгосрочное пользование, а также выплачена компенсация.

«Проектная мощность газопровода составляет 30 миллиардов кубометров в год. Надо продлить срок завершения проекта до конца 2022-го. В год Кыргызстан получит от проекта около 75 миллионов долларов», – пояснил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Летом в Китае пройдет крупная конференция по вопросам интернета
ИКТ 12:09
В Шанхае открылась международная выставка велосипедов и мототранспорта Китая
Бизнес 11:46
Китай и Япония договорятся о механизме связи для предотвращения инцидентов
Китай 09:20
Беларусь рассчитывает подписать соглашения с Китаем на ноябрьской выставке в Шанхае
Беларусь 09:16
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Китай 08:15
На границе Китая, Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Центральная Азия 6 мая 09:31
Госсекретарь США провел телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи
США 5 мая 23:41
В Китае при падении минивэна в реку погибли восемь человек
Китай 5 мая 11:37
ОБСЕ и Кыргызстан укрепляют сотрудничество
Кыргызстан 5 мая 10:53
Посол КНР поблагодарил Беларусь за поддержку Китая на международной арене
Беларусь 5 мая 09:43
Обнародована дата открытия регулярных автобусных рейсов между Ташкентом и Бишкеком
Туризм 5 мая 09:39
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили по телефону перспективы сотрудничества
Казахстан 5 мая 07:39
Си Цзиньпин: Теория Маркса по-прежнему излучает яркий свет истины
Китай 4 мая 20:24
У некоторых панд в китайском Чэнду исчезли темные круги под глазами
Китай 4 мая 20:18
Китайское исследовательское судно "Даян-1" возвратилось в Циндао (ФОТО)
Китай 4 мая 19:10
Китай успешно запустил спутник связи "Apstar-6С"
ИКТ 4 мая 18:02
Кинофестиваль стран ШОС пройдет в июне в китайском городе Циндао
Китай 4 мая 17:41
Китай будет сертифицировать часть своих автомобилей в Беларуси
Беларусь 4 мая 17:14