Оглашен объем дохода Кыргызстана от газопровода Кыргызстан-Китай

Доход Кыргызстана от газопровода Кыргызстан-Китай составит около 75 миллионов долларов в год. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Уланбек Рыскулов, передают кыргызские СМИ.

По его словам, четвертая ветка магистрального газопровода для транспортировки туркменского газа должна пройти в Китай через территорию Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Протяженность газопровода по территории Кыргызстана составляет 215 км. Срок реализации проекта запланирован на 3 года, стоимость – 1,2 миллиарда долларов.

Рыскулов рассказал, что с владельцами участков, по которому будет проходить газопровод заключены соглашения на временное и долгосрочное пользование, а также выплачена компенсация.

«Проектная мощность газопровода составляет 30 миллиардов кубометров в год. Надо продлить срок завершения проекта до конца 2022-го. В год Кыргызстан получит от проекта около 75 миллионов долларов», – пояснил он.

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