Узбекистан и ОАЭ обсудили реализацию нефтегазовых проектов

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая принял прибывшего в страну с официальным визитом заместителя премьер-министра, министра по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мансура бин Заида Аль Нахаяна, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Согласно информации, глава государства поприветствовал гостя и с удовлетворением отметил, что связи между Узбекистаном и ОАЭ активизировались во всех направлениях, двусторонние отношения во всех сферах достигли качественно нового уровня.

В ходе встречи обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, вопросы широкого привлечения инвесторов из ОАЭ к реализации перспективных проектов в Узбекистане, системного развития их деятельности.

Достигнуты договоренности о реализации взаимовыгодных проектов в нефтегазовой, химической промышленности, строительной индустрии, сельском хозяйстве, логистике, туризме, градостроительстве и ряде других сфер.

В свою очередь, шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян отметил, что правительство ОАЭ полностью поддерживает инициативы, выдвинутые Узбекистаном на международной конференции по Афганистану, состоявшейся в марте текущего года в Ташкенте, и предложения, выдвинутые в рамках Организации исламского сотрудничества.

Также шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян подтвердил готовность ОАЭ расширять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, в том числе для полной реализации конкретных перспективных инвестиционных проектов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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