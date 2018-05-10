SOCAR открыл сезон заправки на воде в Украине

БАКУ /Trend/ - С началом сезона навигации компания SOCAR Energy Ukraine (украинская "дочка" SOCAR) запустила в работу два нефтеналивных бункеровщика - водные АЗС, предназначенные для заправки судов малых и средних размеров, говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, один из бункеровщиков расположен в Киеве, на территории парка "Муромец", в урочище "Водоворот", второй – в Одесской области, в акватории яхт-клуба "Совиньон".

"На плавучих заправочных станциях SOCAR предлагает такое же импортное топливо, как и на стационарных АЗС: брендовое дизельное топливо и бензин Nano, а также бензин марки А-95", - говорится в сообщении.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети "Тала-Нафта" в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу "Свитанок" в Одесской области. В 2010-2011 годах компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 года SOCAR получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина".

Сеть оперирует 60 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: "Баку-1" в Киеве и "Гянджа" в Одессе. С конца 2016 года компания занимается в Украине также и торговлей природным газом.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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