Началась реализация проекта транспортировки азербайджанского газа в Черногорию (Эксклюзив)

11 июля 2018 07:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Началась реализация технического задания проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Черногорию, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Черногории Драгица Секулич.

"Техническое задание было согласовано участниками проекта в апреле этого года, а его реализация началась в мае", - сказала она.

Говоря в целом о прогрессе в реализации IAP, Секулич отметила, что министерство экономики Черногории активизировало сотрудничество с министерством инфраструктуры и энергетики Албании в целях согласования общего подхода к реализации проекта.

"Финансирование предварительного дизайна участка трубопровода через Албанию и Черногорию обеспечено в рамках Инвестиционной структуры Западных Балкан (WBIF) в размере 2,5 миллиона евро", - сказала она.

Секулич отметила, что после встречи на уровне министров, состоявшейся в Баку в начале этого года, было подписано Письмо о намерениях о создании проектной компании для IAP, что является следующим логическим шагом в этом процессе.

"Проектная компания, которая будет создана операторами газотранспортных компаний из Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании в ближайшее время, будет управлять процессом реализации проекта IAP", - добавила она.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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