Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости строительства четвертого НПЗ в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Казахстане есть необходимость в строительстве четвертого нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе ознакомления с деятельностью Павлодарского нефтехимического завода, сообщает официальный сайт главы государства.

"Несмотря на модернизацию трех существующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в строительстве четвертого", - отметил Назарбаев.

Глава государства указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку, нарастив количество готовой продукции, соответствующей международным стандартам, для поставок на внутренний и зарубежный рынки.

Обращаясь к молодым работникам Павлодарского нефтехимического завода, Нурсултан Назарбаев напомнил, что Павлодарский завод - последний из построенных при Советском Союзе заводов, который был оснащен передовым для того времени оборудованием.

"Здесь полным ходом осуществляется цифровизация производства, и внедряются новые технологии. Потребность в производимой вами продукции увеличивается, соответственно, растут и ваши доходы", - сказал глава государства.

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