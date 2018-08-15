Азербайджанская нефть 14 августа незначительно выросла в цене

15 августа 2018 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 14 августа составила 73,83 доллара за баррель, что на 0,08 доллара больше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 14 августа составила 73,07 доллара за баррель, что на 0,07 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 69,60 доллара за баррель, что на 0,03 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 августа составила 71,09 доллара за баррель, что на 0,11 доллара больше показателя понедельника.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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