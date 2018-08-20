Нефть дешевеет на опасениях за перспективы мировой экономики

20 августа 2018 11:17 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне обеспокоенности инвесторов относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете неопределенности в Китае и проблем в Турции, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 8.31 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 71,61 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,4%, до 64,95 доллара за баррель.

Участники торгов опасаются, что торговые противоречия Вашингтона и Пекина начинают оказывать некоторое давление на экономику КНР. Так, на прошлой неделе были опубликованы официальные статданные, согласно которым объем розничных продаж в стране в июле замедлил темпы роста в годовом выражении до 8,8% с 9% в июне, хотя аналитики ожидали рост на 9,2%. Объем промышленного производства в Китае увеличился в июле в годовом выражении на 6%, при этом эксперты ожидали ускорения до 6,3%.

Кроме того, инвесторов беспокоит экономическая ситуация в Турции. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. После этого международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции до "B+" с "BB-".

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