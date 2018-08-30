"Узбекнефтегаз" увеличит производство сжиженного газа

БАКУ /Trend/ - "Узбекнефтегаз" реализует четыре проекта, направленных на увеличение производственных мощностей сжиженного газа, сообщают в четверг узбекские СМИ со ссылкой на материалы компании.

В числе проектов – строительство четвертой нитки установки получения пропано-бутановой смеси на Мубарекском ГПЗ, а также модернизация первых трех. Планируется ввод в эксплуатацию установки получения пропано-бутановой смеси на ООО "Газлинефтегаздобыча".

Кроме того, будет завершена модернизация некоторых линий установки получения пропано-бутановой смеси на ООО «Шуртаннефтегаз».

"В целях удовлетворения потребностей коммунального хозяйства и бытовых нужд планируется поставка свыше 400 тысячи тонн сжиженного газа, вместе с тем предприятиям отраслей экономики – через товарно-сырьевую биржу в объеме 300 тысячи тонн. Кроме того, часть производимого сжиженного газа планируется направить на экспорт в соседние страны", – говорится в материалах "Узбекнефтегаза".

Отмечается, что за январь-август этого года потребителям поставлено 260 тысяч тонн сжиженного газа, более 436 тысяч бытовых газовых баллонов. До конца года для нужд населения планируется поставить еще 140 тысяч тонн сжиженного газа, около 200 тысяч бытовых газовых баллонов.

По данным компании, в Узбекистане 3,4 миллиона домов обеспечены природным газом, около трех миллионов переведены на сжиженный газ.

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