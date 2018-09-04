Кызылординская область Казахстана намерена увеличить экспорт нефти

БАКУ /Trend/ - Кызылординская область Казахстана рассматривает возможность увеличения доли экспортируемой нефти с 20 до 50 процентов. Об этом сообщается во вторник на официальном портале акимата Кызылординской области.

На совещании с недропользователями региона, в котором принял участие аким (мэр) Кызылординской области Крымбек Кушербаев, были обсуждены вопросы увеличения доли экспорта нефти, добычи газа и освоения новых месторождений.

По словам Крымбека Кушербаева, 80 процентов добываемой в регионе нефти реализуется на внутреннем рынке, где цена за один баррель составляется 30 долларов, тогда как цена на экспорт - 70 долларов.

С учетом обсужденных вопросов министерству энергетики Казахстана было поручено совместно с акиматом Кызылординской области в месячный срок рассмотреть возможность обеспечения соотношения не менее 50 процентов поставок нефти на экспорт для нефтяных компаний кызылординского региона.

Кроме того, как отметил аким, в текущем году объем добычи нефти по сравнению с минувшим годом сократится еще на 600 тысяч тонн и составит 6,2 миллиона тонн.

Также аким области отметил, что по данным предварительных геологоразведочных работ имеется перспектива увеличения запасов газа на 50-70 миллиардов кубометров.

"В этих условиях одной из точек «роста» и компенсации падения добычи нефти в регионе является расширение добычи газа. Однако существующая схема продажи газа одному национальному оператору по низкой цене не покрывает даже себестоимости добычи", - сказал аким.

Между тем недропользователи региона продолжают закачивать газ в пласт либо сжигать на газотурбинных установках, то есть всячески снижают объемы добычи газа.

"Необходима экономическая мотивация для добычи газа. В связи с этим по нашему предложению Министерству энергетики РК совместно с АО «КазМунайГаз» и АО «КазТрансГаз» поручено в месячный срок рассмотреть возможность внесения некоторых изменений в принципы распределения готовой продукции газа, а именно - разрешить газодобывающим компаниям, участвующим в проекте, реализовывать 50 процентов товарного газа на внешний рынок самостоятельно, а 50 процентов обязать продавать национальному оператору на существующих условиях", - отметил аким.

Как отмечается в сообщении акимата, мероприятия по увеличению доли экспорта нефти и установлению выгодной цены на газ позволят нефтегазовым компаниям области увеличить выручку. В свою очередь полученная выручка должна направляться на разведку и бурение новых месторождений и внедрение новых технологий.

Так, перспективными направлениями поиска новых месторождений являются Приаральская, Сырдарьинская и Шу-Сарысуйская впадины.

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