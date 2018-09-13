Швейцарский банк намерен инвестировать в нефтегазовую отрасль Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Швейцарский банк "Credit Suisse" рассматривает возможность финансирования проектов нефтегазовой отрасли Узбекистана. Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Узбекнефтегаза", передают узбекские СМИ.

Согласно данным СМИ, представители "Credit Suisse" подчеркнули свой особый интерес к участию в финансировании инвестиционных проектов в Узбекистане, рассчитанных на многолетнее сотрудничество.

В частности, "Credit Suisse" и "Узбекнефтегаз" договорились о совместном рассмотрении возможности финансирования инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса (ГХК) и строительству нового нефтеперерабатывающего комплекса.

Напомним, что ранее Узбекистан привлек McKinsey и BCG для развития химической и нефтегазовой промышленностей, группу Всемирного банка для реформирования авиарынка, а J.P. Morgan для выпуска первых в своей истории еврооблигаций.

Отметим, что Credit Suisse — один из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов, созданный в 1856 году. Рыночная капитализация на февраль 2016 года составила 25 миллиардов долларов.

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