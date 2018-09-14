Более 98% территории по маршруту TAP в Восточной Македонии и Фракии приведено в исходное состояние

14 сентября 2018 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Восточной Македонии и Фракии (Греция) приведено в исходное состояние более 98 процентов территории по маршруту прокладки Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщает в пятницу консорциум TAP AG.

В результате более 3150 земельных участков, используемых для прокладки данного отрезка TAP, были возвращены их законным владельцам, говорится в сообщении.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Как денежно-кредитная политика Центробанка Азербайджана скажется на инфляции?
Бизнес 11:22
Азербайджан и Россия наладят автоматический обмен финансовой информацией
Бизнес 11:00
АБР готов выделить свыше $800 млн на проекты в Азербайджане
Бизнес 10:42
Греция и Болгария подпишут соглашение о налоговом режиме IGB
Энергетика 10:32
PASHA Bank представляет новый продукт для малого среднего бизнеса - тарифные пакеты расчетно – кассового обслуживания
Бизнес 08:57
Обнародованы детали визита президента России в Азербайджан
Политика 13 сентября 23:51
Лента новостей
Как денежно-кредитная политика Центробанка Азербайджана скажется на инфляции?
Бизнес 11:22
Финляндия и Россия обсудят в Хельсинки укрепление сотрудничества по миграционным вопросам
Европа 11:21
В Афганистане шесть полицейских погибли при столкновениях с талибами
Другие страны 11:18
Финцентр «Астана» и китайская CBIRC усилят сотрудничество в сфере банковского и страхового надзора
Бизнес 11:08
ОБСЕ обязательно должна дать оценку угрозам Азербайджану со стороны "уличного политика" Пашиняна - депутат
Политика 11:08
Азербайджан и Россия наладят автоматический обмен финансовой информацией
Бизнес 11:00
Поставки мобильных устройств в Азербайджан выросли
ИКТ 10:43
АБР готов выделить свыше $800 млн на проекты в Азербайджане
Бизнес 10:42
Нефтеразведочные работы планируется в Актюбинской области Казахстана
Энергетика 10:40