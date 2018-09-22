Азербайджан превратился в одного из самых мощных игроков на рынке энергоносителей - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превратился в одного из самых мощных игроков на рынке энергоносителей.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева, на торжественном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летия азербайджанского парламента.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев, выступая накануне в парламенте, подчеркнул, что Азербайджан соединяет нефтепроводами Каспийское море с Черным и Средиземным, а газопроводом Азербайджан – с Европой. Как отметил глава государства, реализуемый сегодня «Южный газовый коридор» является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе, его общая стоимость составляет 40 миллиардов долларов. Этот проект, можно сказать, полностью заново создает энергетическую карту.

По мнению Гулиева, лейтмотив речи Президента Ильхама Алиева можно охарактеризовать как «Азербайджан всегда выполняет поставленные задачи».

«Это касается и Контракта века и его пролонгации. Это также касается и строительства трубопроводов, в том числе Трансадриатического и Трансанатолийского, наших целей превратить Азербайджан в транспортный хаб и, в том числе, нашей внешнеэкономической деятельности», - сказал депутат.

Собеседник агентства отметил, что в то же время для Азербайджана важным является также развитие ненефтяного сектора: «Мы взяли курс на опережающее развитие ненефтяного сектора. При этом особое внимание уделяется формированию, как импортозамещающей модели, так и экспортоориентированной».

Гулиев особо отметил, что все макроэкономические показатели Азербайджана растут. Сегодня Азербайджан является не только страной, развивающей свою экономику, но и активно инвестирует в другие страны, такие как Турция, Словакия, Словения, Чехия, Украина, Казахстан и другие.

Говоря об экономическом развитии Азербайджана за последние 15 лет, Гулиев отметил, что по темпам развития прикаспийская республика значительно опередила многие другие страны. Успешным развитием экономики, по мнению депутата, Азербайджан обязан своей социально-экономической модели развития.

Как пример, депутат отметил, что даже в 2015-2016 годах, во время происходивших во всем мире сложных экономических процессов, Азербайджан смог нейтрализовать внешние шоки. В этом году прогнозируется рост ВВП на уровне двух процентов.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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