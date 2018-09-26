Цены на азербайджанскую нефть 25 сентября продолжили рост

26 сентября 2018 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста во вторник составила 83,56 доллара за баррель, что на 1,35 доллара больше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 25 сентября составила 82,80 доллара за баррель, увеличившись на 1,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 79,93 доллара за баррель, что на 1,2 доллара больше показателя понедельника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 сентября составила 82,36 доллара за баррель, что на 1,45 доллара больше предыдущего показателя.

(Автор: Илькин Шафиев)

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