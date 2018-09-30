Саудовский король обсудил с Трампом гарантии стабильности рынка нефти

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете санкций против Ирана, сообщил в субботу МИД Саудовской Аравии в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передает РИА Новости.

По информации МИД, речь во время разговора шла о "прилагаемых усилиях для поддержания поставок, чтобы гарантировать стабильность нефтяного рынка и рост мировой экономики".

МИД отметил, что король также обсудил с Трампом "пути развития отношений в свете стратегического партнерства между двумя странами, развитие событий в регионе и мире".

Члены ОПЕК+ по итогам встречи в Алжире неделю назад не объявили никаких конкретных планов по дальнейшему увеличению производства, чтобы компенсировать сокращающийся из-за санкций США экспорт нефти из Ирана, полного прекращения которого американская администрация намерена добиваться с 5 ноября.

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