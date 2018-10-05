В Узбекистане к концу года могут вырасти цены на бензин

БАКУ /Trend/ - К концу 2018 года цены на бензин в Узбекистане могут вырасти примерно на 5 процентов, сообщили узбекские СМИ со ссылкой на проект постановления правительства, который был опубликован в социальных сетях.

Розничная цена одного литра бензина марки АИ-80 составит 4 000 сумов (сейчас – 3800 сумов), АИ-91 – 4 500 сумов (сейчас – 4 300 сумов), дизельного топлива – 4 800 сумов, дизельного топлива ЭКО – 4 900 сумов.

Правительство Узбекистана также намерено выделять ежемесячно по 66 700 сумов компенсации отдельным категориям лиц на приобретение бензина.

Стоит отметить, что официальные лица пока не подтвердили подлинность этого документа.

Напомним, что в последний раз стоимость бензина повышалась 15 ноября 2017 года на 35,7 процента.

Официальный курс на 1 октября составляет 8179,66 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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