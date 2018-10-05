В Узбекистане к концу года могут вырасти цены на бензин

5 октября 2018 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К концу 2018 года цены на бензин в Узбекистане могут вырасти примерно на 5 процентов, сообщили узбекские СМИ со ссылкой на проект постановления правительства, который был опубликован в социальных сетях.

Розничная цена одного литра бензина марки АИ-80 составит 4 000 сумов (сейчас – 3800 сумов), АИ-91 – 4 500 сумов (сейчас – 4 300 сумов), дизельного топлива – 4 800 сумов, дизельного топлива ЭКО – 4 900 сумов.

Правительство Узбекистана также намерено выделять ежемесячно по 66 700 сумов компенсации отдельным категориям лиц на приобретение бензина.

Стоит отметить, что официальные лица пока не подтвердили подлинность этого документа.

Напомним, что в последний раз стоимость бензина повышалась 15 ноября 2017 года на 35,7 процента.

Официальный курс на 1 октября составляет 8179,66 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВБ реализует проект по развитию средних городов Узбекистана
Бизнес 13:10
Аравийская компания будет инвестировать в рыбную отрасль Узбекистана
Бизнес 11:32
Беларусь может начать поставлять в Узбекистан ткани для пошива школьной формы
Бизнес 09:59
Уровень безработицы среди молодёжи в Узбекистане составил 15,9 процента
Бизнес 09:18
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку воздушного компрессора
Тендеры 4 октября 19:38
Навои может стать ключевым звеном авиаперевозок по Шёлковому пути (Эксклюзив)
Бизнес 4 октября 19:22
Лента новостей
В выходные будет ограничено движение на двух дорогах Баку
Общество 13:37
Свыше 80% кредитов в регионах Азербайджана выдаются в манатах
Бизнес 13:26
С завтрашнего дня ограничивается вход-выход на одну из станций бакинского метро
Общество 13:26
Казахстан и Мордовия углубят экономическое сотрудничество
Казахстан 13:23
Азербайджанские сладости попадут на рынки России и Европы
Бизнес 13:21
В субботу ночью и утром в Баку местами ожидается дождь
Общество 13:15
ВБ реализует проект по развитию средних городов Узбекистана
Бизнес 13:10
В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29
Россия 13:10
Азербайджанский глинозём уже пошёл в Таджикистан в обход Туркменистана
Бизнес 13:09