Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов - Джордж Кент (ФОТО)

9 октября 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов.

Об этом на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым сказал новоназначенный заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, говорится во вторник в сообщении министерства.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в энергетической сфере.

Была дана высокая оценка постоянной поддержки США реализуемых в Азербайджане энергетических проектов, в том числе «Южного газового коридора». Состоялся обмен мнениями по роли проекта в обеспечении энергетической безопасности стран Юго-Восточной Европы и перспективам расширения «Южного газового коридора» на последующем этапе.

Кент сказал, что Азербайджан играет важную роль в политике диверсификации энергетических источников и маршрутов, и отметил, что позиция США по поводу проектов, связанных с энергетической безопасностью, остается неизменной.

Министр энергетики рассказал о нынешней ситуации в реализации проекта «Южный газовый коридор» и добавил, что значимость проекта также была выражена на встречах на высоком уровне, которые прошли в рамках 27-й Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

В ходе встречи обсуждались необходимые мероприятия для обеспечения сотрудничества по использованию возобновляемых источников энергии и реформы в секторе электроэнергетики, а также процессы, происходящие на мировом энергетическом рынке.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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