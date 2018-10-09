Россия ведёт предметные переговоры с Туркменистаном по газу - "Газпром"

АШХАБАД /Trend/ - Глава российского холдинга «Газпрома» Алексей Миллер в интервью во вторник государственному информагентству Туркмен довлет хабарлары сказал, что с Туркменистаном ведутся предметные переговоры по вопросу возобновления закупок природного газа.

Туркменистан, обладающий богатейшими газовыми запасами, является традиционным партнером России в энергетической сфере.

По словам Миллера, в настоящее время действует межправительственно соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года и подписанный контракт с аналогичным сроком.

Он напомнил, что в последнее время действовала «коммерческая пауза», которая закончится буквально в конце 2018 года.

В связи с этим в ходе встречи были обсуждены вопросы возобновления закупки «Газпромом» туркменского газа, что, согласно нашим планам, произойдет в самое ближайшее время - с 1 января 2019 года, приводятся в информации слова Миллера.

«Мы хорошо знаем большие возможности Туркменистана, и в то же время видим растущие рынки, на которые традиционно поставляется газ. Поэтому конъюнктура на сегодняшний день является очень и очень хорошей”.

В настоящее время главная наша договоренность – это договоренность о том, что мы сейчас до конца года в тесном сотрудничестве с туркменскими коллегами приступаем к конкретным предметным переговорам по возобновлению закупок туркменского газа, отметил глава “Газпрома»

Что касается объемов газовых поставок и других вопросов контрактных взаимоотношений, то сегодня пройдут еще переговоры уже на техническом уровне. И мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти договоренности будут достигнуты.

На сегодняшний день первоочередные вопросы, которые нам нужно решить буквально в ближайшие месяцы, - это вопросы закупки туркменского газа, начиная с 1 января 2019 года, сказал Миллер в Ашхабаде.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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