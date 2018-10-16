В Узбекистане сократилась добыча нефти, выросло производство бензина

16 октября 2018 09:38 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан на четверть увеличил производство легковых автомобилей
Бизнес 10:15
В Узбекистане вырос объём производства промышленной продукции
Бизнес 09:42
В Узбекистане разработана концепция закона об инвестиционной деятельности
Бизнес 09:03
Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с РФ о строительстве АЭС
Узбекистан 15 октября 21:47
Uzcard и литовская ASHBURN International подписали контракт на поставку новых терминалов
Узбекистан 15 октября 20:50
Узбекский банк заключил соглашение с итальянским UniCredit
Бизнес 15 октября 20:29
Лента новостей
The Washington Times: Азербайджан – один из самых надежных союзников США на мировой арене
Политика 10:26
Узбекистан на четверть увеличил производство легковых автомобилей
Бизнес 10:15
Ученые рассказали, как можно удержать семью от распада
Интересное 10:13
В сентябре в Турции было трудоустроено свыше 100 тысяч граждан
Бизнес 10:09
В Израиле предложили разрешить призыв в армию ортодоксальной молодежи
Израиль 09:58
Россия и Египет готовятся начать работы на площадке будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Арабские страны 09:55
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
Китай 09:51
В Узбекистане вырос объём производства промышленной продукции
Бизнес 09:42
В Саудовской Аравии разбился военный самолет
Арабские страны 09:41