Россия и Узбекистан могут возродить центральноазиатское энергетическое кольцо

БАКУ /Trend/ - Россия и Узбекистан обсуждают предложения по формированию центральноазиатского энергетического кольца, которое объединило бы энергосистему государств региона, сообщил в ходе выступления перед СМИ по итогам узбекско-российских переговоров президент Владимир Путин, передаёт "Подробно.uz".

"Узбекским партнерам переданы конкретные предложения по формированию среднеазиатского энергетического кольца, которое объединило бы энергосистему государств региона", – отметил он.

По словам главы РФ, сегодня президенты также запустят реализацию проекта по строительству атомной электростанции в Узбекистане.

"По сути, речь идёт не просто о строительстве какого-то крупного промышленного объекта – речь идёт о создании новой отрасли в Узбекистане, новой отрасли экономики. Два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 МВт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям, как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии, что будет способствовать энергетической стабильности не только Узбекистана, но и всего региона", – сказал Путин.

По его словам, при возведении АЭС будут применяться наиболее передовые технологии, экономически эффективные и надежные инженерные решения, соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования.

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