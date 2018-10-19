Мирзиёев и Путин нажали кнопку: дан старт проекту строительства АЭС в Узбекистане

19 октября 2018 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин 19 октября в Ташкенте по видеоконференцсвязи дали старт проекту строительства первой атомной электростанции в Узбекистане, нажав символическую кнопку, передаёт "Газета.uz".

На одной из приоритетных площадок строительства будущей АЭС в Джизакской области находились заместитель премьер-министра Узбекистана Алишер Султанов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Потенциальной площадкой для строительства АЭС первоначально была выбрана местность возле озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей, однако позже площадка заменена на местность рядом с озером Айдаркуль на границе Джизакской и Навоийской областей. 7 октября правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил документ 13 октября.

Соглашение предусматривает сотрудничество по проектированию и строительству АЭС в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт. Как ожидается, строительство АЭС завершится до 2028 года.

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