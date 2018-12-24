В азербайджанском секторе Каспия сдана в эксплуатацию новая платформа (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В понедельник на месторождении «Булла-Дениз» в азербайджанском секторе Каспия была сдана в эксплуатацию новая морская платформа №12, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Строительство платформы началось в 2017 году трестом «Neftqaztikinti». Как отмечается, с платформы будут пробурены одна поисковая и четыре эксплуатационные скважины со средней глубиной в 6,3 тысячи метров.

Ежедневно с этих скважин планируется добывать 2,5 миллиона кубометров газа и 500 тонн конденсата.

Как отметил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении, в течение 11 месяцев SOCAR удалось повысить уровень добычи.

«Новые платформы, вроде «Булла Дениз-12», построенные на основе современных технологий, обеспечат устойчивость наших успехов. Мы гордимся тем, что своими силами можем строить и устанавливать платформы, которые отвечают самым высоким инженерным и технологическим требованиям. Это говорит о том, что SOCAR во всех сферах сформировалась как современная глобальная компания», - сказал Абдуллаев.

Отметим, что месторождение «Булла Дениз» расположено в десяти километрах к юго-востоку от месторождения «Сангачал-Дуванны-Хара- Зире». Оператором разработки является SOCAR.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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