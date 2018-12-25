Цена нефти Brent упала ниже $51 впервые с августа 2017 года

25 декабря 2018 00:27 (UTC+04:00)

Цена нефти марки Brent в понедельник вечером опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с 13 июля 2017 года на фоне падения фондового рынка, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости следует из данных торгов.

По состоянию на 21.35 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,69%, до 51,09 доллара за баррель, при этом ранее опускалась до 50,72 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 6,32%, до 42,7 доллара за баррель.

Инвесторы реагируют на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель
Энергетика 18 декабря 21:15
Саудовские эксперты допустили рост цены нефти до $300 в случае распада ОПЕК+
Арабские страны 18 декабря 15:49
Президент Ирана прокомментировал решение ОПЕК сократить добычу нефти
Экономика 10 декабря 01:03
Reuters: Саудовская Аравия снизит экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки
Арабские страны 9 декабря 00:20
Госдеп прокомментировал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
США 7 декабря 23:54
Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии обсудили динамику спроса и предложения на нефть
Россия 7 декабря 16:32
Лента новостей
В Кабуле силовики освободили заложников
Другие страны 24 декабря 23:59
Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане
Политика 24 декабря 23:31
Трамп раскритиковал Мэттиса за позицию по расходам на оборону союзников
США 24 декабря 23:20
Президент Ильхам Алиев: На энергетической карте мира образовался формат сотрудничества Россия-Турция-Азербайджан
Политика 24 декабря 22:36
Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию
Турция 24 декабря 22:20
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется на позитивные подвижки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в 2019 году
Политика 24 декабря 21:48
Президент Сербии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 24 декабря 21:47
Проведение футбольного турнира в оккупированном Нагорном Карабахе нарушает нормы и принципы международного права - азербайджанская община
Нагорно-карабахский конфликт 24 декабря 20:57
В Турции с большой симпатией и уважением относятся к Президенту Ильхаму Алиеву - эксперт
Точка зрения 24 декабря 20:40