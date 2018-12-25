Цена нефти Brent упала ниже $51 впервые с августа 2017 года

Цена нефти марки Brent в понедельник вечером опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с 13 июля 2017 года на фоне падения фондового рынка, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости следует из данных торгов.

По состоянию на 21.35 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,69%, до 51,09 доллара за баррель, при этом ранее опускалась до 50,72 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 6,32%, до 42,7 доллара за баррель.

Инвесторы реагируют на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.