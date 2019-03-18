Следующая встреча стран ОПЕК+ может быть перенесена

18 марта 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерская встреча стран ОПЕК+, намеченная на апрель, может быть отменена.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абделазиз аль-Фалих на пресс-конференции по итогам 13-ого заседания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию в Баку.

"На сегодняшней встрече в Баку мы обсудили все важные вопросы и я не вижу смысла проводить встречу в апреле", - сказал министр.

Министр отметил, что встреча может быть перенесена на май.

Отметим, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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