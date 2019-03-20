Впервые с ноября цена нефти марки Brent поднялась выше $60

Стоимость нефти марки WTI в среду вечером поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 12 ноября 2018 года после публикации данных о значительном сокращении запасов в США, следует из данных торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на вечер среды стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,06%, до 59,94 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала 60,02 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась при этом на 0,9%, до 68,19 доллара за баррель.

Согласно опубликованным ранее в среду данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 марта, снизились на 9,6 миллиона баррелей, или на 2,1%, до 439,5 миллиона баррелей. При этом ожидался, напротив, рост на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,06%, до 449,4 миллиона баррелей.

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