Азербайджан огласил прогнозируемые объемы транзита туркменской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

22 марта 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Азербайджан рассчитывает прокачать по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан минимум четыре миллиона тонны туркменской нефти.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в интервью S&P Global Platts вице-президент по маркетингу и инвестициям азербайджанской госкомпании SOCAR Эльшад Насиров.

SOCAR транспортирует туркменскую нефть через Каспийское море на танкерах, а далее поставляет ее по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

«В прошлом году мы транспортировали около 4,2 миллиона тонн [нефти из Туркменистана]. Мы ожидаем, что в этом году цифры будут ниже, но в 2020 году этот показатель будет не менее четырех миллионов тонн», - сказал Насиров.

Вице-президент SOCAR также отметил, что Азербайджан намерен расширять сотрудничество с другими странами Центральной Азии, в частности в сфере транспортировки. Так, недавно госкомпания заключила контракт с казахстанской КазМунайГаз. В среднесрочной перспективе сотрудничество может включить возобновление поставок казахской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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