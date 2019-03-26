SOCAR огласила объем перевозок через терминал в Грузии

26 марта 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR, приступившая к перевалке грузов посредством Черноморского нефтяного терминала в грузинском порту Кулеви, с 16 мая 2008 года и до сегодняшнего дня транспортировала 20,355 миллиона тонн нефтепродуктов, сообщили в среду Trend в SOCAR.

"Посредством терминала Кулеви до сегодняшнего дня было отправлено около 20,355 миллиона тонн нефтепродуктов и около четырех миллионов тонн сырой нефти", - сказали в компании.

Ранее, в компании сообщили Trend, что с 2019 года ожидается увеличение перевозок на дополнительные объемы – порядка 500 тысяч тонн в год.

"Дальнейшее расширение пропускной способности терминала будет зависеть от объёма транспортируемой продукции", - сказали в SOCAR.

Отметим, что посредством терминала осуществляется отгрузка сырой нефти, мазута, дизельного топлива, газойля, метанола, авиакеросина, пропилена, жидкой пиролизной смолы, нафты, изопропилового спирта, дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, промышленной нефти, конденсата.

Принадлежащий госкомпания SOCAR терминал в грузинском Кулеви был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, а перевалка нефтепродуктов началась в июне того же года. Суммарная мощность терминала составляет 10 миллионов тонн нефтеналивных грузов в год, включая три миллиона тонн нефти, три миллиона тонн дизельного топлива, четыре миллиона тонн мазута. Общая вместимость резервуарного парка терминала составляет 402 тысячи кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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