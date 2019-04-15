Международное энергетическое агентство о рисках снижения спроса на нефть

БАКУ/Trend/ - Рост цен на нефть может способствовать усилению давление на снижение спроса.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью S & P Global Platts сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Исполнительный директор отметил, что текущие цены на нефть на уровне выше 70 долларов за баррель уже начинают тормозить мировой спрос на нефть и могут привести к снижению прогнозируемых объёмов роста спроса в этом году.

«Более высокие цены на нефть, если они останутся на этом уровне, могут также оказать влияние на рост спроса. Повышение цен на нефть может привести к снижению спроса на нефть в Азии, особенно в такой стране, как Индия», - добавил исполнительный директор МЭА.

Кроме того, Бирол отметил, что при текущих ценах на нефть рост спроса на нефть в США, в частности, может быть не таким сильным в текущем году, как это было в 2018 году.

По словам исполнительного директора МЭА, риск влияния нефтяных цен на спрос еще больше возрастет на фоне признаков глобального замедления экономического роста, в особенности, когда показатели в Китае указывают на самый слабый рост за последние три десятилетия.

«Китай обеспечивал порядка 50% мирового спроса на нефть за последние 20 лет. Поэтому это может повлиять на перспективы спроса на нефть», - сказал Бирол.

Исполнительный директор МЭА также отметил, что некоторые геополитические события в таких странах как Венесуэла, Иран, Ливия и Алжир имеют последствия для нефтяных рынков, и это вполне может подтолкнуть цены вверх.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.