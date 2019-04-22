В Баку проходит IV Международный форум SOCAR (ФОТО)

22 апреля 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит IV Международный форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия», сообщает в понедельник Trend.

В мероприятии принимают участие около 300 представителей нефтегазового сектора Азербайджана, Европы и Центральной Азии, среди которых сотрудники крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники форума обсуждают развитие энергетической отрасли Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана, нефтеперерабатывающий и нефтехимический кластер SOCAR в Турции, новейшие технологии переработки для НПЗ, региональные газовые проекты, возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте и другие вопросы.

Первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде, выступая на мероприятии, отметил, что до сегодняшнего дня Азербайджан поставил на зарубежные рынки 506 миллионов тонн нефти, в том числе 383 миллиона тонн по Баку-Тбилиси-Джейхану.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов рассказал о крупнейшем газовом проекте страны - месторождении «Шах Дениз». По словам министра, с этого месторождения за все время было добыто 104,2 миллиарда кубометров газа и 25,1 миллиона тонн конденсата, в том числе 9,1 миллиарда кубометров газа в январе-марте этого года.

В свою очередь, вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли, говоря о блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), отметил, что до 2049 года оттуда планируется добыть три миллиарда баррелей нефти. До сегодняшнего дня на развитие блока месторождений АЧГ было инвестировано 36 миллиардов долларов и добыто 3,5 миллиарда баррелей нефти, добавил он.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев рассказал о влиянии промышленного производства на экологию. По его словам, в Азербайджане защите окружающей среды уделяется большое внимание.

Форум, организованный Бакинской высшей школой нефти, SOCAR и британской компанией Confidence Capital Ltd, продлится до 25 апреля. Участники мероприятия также посетят Карбамидный завод SOCAR, SOCAR Polymer и терминал BP Sangachal.

(Авторы: Сара Исрафилбекова, Матанат Насибова)

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