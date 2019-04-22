Сколько будет добыто с АЧГ в следующие 30 лет?

БАКУ /Trend/ - До 2049 года с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на Каспии планируется добыть еще три миллиарда баррелей нефти.

Об этом, как передает Trend, в понедельник сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку.

Вице-президент BP отметил, что во время подписания «Контракта века», запасы месторождения оценивались на уровне 511 миллионов тонн нефти, а сегодня уже добыто 474 миллиона тонн.

«До сегодняшнего дня на развитие блока месторождений АЧГ было инвестировано 36 миллиардов долларов и добыто 3,5 миллиарда баррелей нефти», - сказал он.

Помимо этого, как подчеркнул Асланбейли, 44 миллиарда кубометров попутного газа было собрано и передано государству.

Вице-президент BP отметил, что сегодня на Каспии создана мощная инфраструктура: «Среди них можно назвать Сангачальский терминал, который является одним из самых больших нефтегазовых терминалов в мире».

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.