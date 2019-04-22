Сколько будет добыто с АЧГ в следующие 30 лет?

22 апреля 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До 2049 года с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на Каспии планируется добыть еще три миллиарда баррелей нефти.

Об этом, как передает Trend, в понедельник сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на IV Международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия» в Баку.

Вице-президент BP отметил, что во время подписания «Контракта века», запасы месторождения оценивались на уровне 511 миллионов тонн нефти, а сегодня уже добыто 474 миллиона тонн.

«До сегодняшнего дня на развитие блока месторождений АЧГ было инвестировано 36 миллиардов долларов и добыто 3,5 миллиарда баррелей нефти», - сказал он.

Помимо этого, как подчеркнул Асланбейли, 44 миллиарда кубометров попутного газа было собрано и передано государству.

Вице-президент BP отметил, что сегодня на Каспии создана мощная инфраструктура: «Среди них можно назвать Сангачальский терминал, который является одним из самых больших нефтегазовых терминалов в мире».

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан изучает перспективы сотрудничества с Азербайджаном и Турцией
Бизнес 12:34
В Баку проходит IV Международный форум SOCAR (ФОТО)
Энергетика 12:34
Хошбахт Юсифзаде: Азербайджан поставил на мировые рынки сотни миллионов тонн нефти
Энергетика 12:15
В Азербайджане продолжает сокращаться производство металлопродукции
Бизнес 12:06
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12:00
Растущие объемы грузоперевозок в Азербайджане сказываются на климате - министр
Бизнес 11:49
Лента новостей
Стихийные бедствия в Таджикистане унесли жизни двух человек
Центральная Азия 12:40
В Туркменистане наращивают урожай бананов
Бизнес 12:39
В Иссык-Кульской области милиционеры помогли малоимущим семьям
Центральная Азия 12:38
Туркменистан изучает перспективы сотрудничества с Азербайджаном и Турцией
Бизнес 12:34
В Баку проходит IV Международный форум SOCAR (ФОТО)
Энергетика 12:34
В Баку задержаны заказчица и убийцы пожилой женщины (ФОТО)
Происшествия 12:30
Власти Шри-Ланки после серии терактов приостановили занятия в университетах
В мире 12:25
Очки для плавания спасут космонавтов от проблем со зрением, выяснили ученые
В мире 12:23
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
В мире 12:21