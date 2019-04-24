Энергооператор Азербайджана провел встречу с японскими специалистами

БАКУ /Trend/ - Представители ОАО «Азерэнержи» во главе с председателем ОАО Баба Рзаевым встретились с японской делегацией, руководимой послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори, сообщает в среду Trend со ссылкой на АО.

Во время встречи, в которой приняли участие гендиректор японской компании "TEPSCO" Фунахаши Нобуюки, менеджер этой компании, реализующей в Баку проект строительства ТЭС «Шимал-2» Сато Мицуюки, а также другие представители, состоялось обсуждение нынешнего состояния сотрудничества, дальнейших перспектив, в том числе, новых проектов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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