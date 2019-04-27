Казахстан будет экспортировать электроэнергию в страны ЕАЭС

БАКУ/Trend/ - Казахстан рассматривает возможность экспорта электроэнергии в страны ЕАЭС, сообщает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

"За последние три года совокупный объем экспортируемой электроэнергии составил 13, 798 миллиарда кВтч, или 4,6 процента от общего объема генерации. В рамках работы по формированию общего электроэнергетического рынка на Евразийском экономическом пространстве до конца мая текущего года ожидается подписание Протокола между странами ЕАЭС. Это приурочено к 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе",- сказал министр энергетики Канат Бозумбаев на встрече с представителями гражданского сектора и НПО.

В ходе встречи, министр также отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос расширения экспортных маршрутов. В частности, по его словам планируется начать экспорт энергии и в другие страны ЕАЭС.

В целом, как отметил глава минэнерго, планируется поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка на основе параллельно работающих электроэнергетических систем. Нормативная база еще находится в разработке странами ЕАЭС.

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