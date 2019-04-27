Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае

Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Также корпорация намерена снизить свое участие в Petrobras Distribuidora, компании-дистрибуторе топлива в Бразилии, с нынешних 71%. Petrobras при этом намерен сохранить существенную долю в подразделении, говорится в сообщении.

Общая мощность выставляемых на продажу заводов составляет 1,1 миллиона баррелей в день, это заводы Abreu e Lima, Xisto, Landulpho Alves, Gabriel Passos, Presidente Getúlio Vargas, Alberto Pasqualini, Isaac Sabbá y Lubrificantes и Derivados del Petróleo del Noreste.

Одобренный советом директоров план продажи активов является частью бизнес-стратегии на 2020-2024 годы, которая должна быть одобрена в четвертом квартале 2019 года.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами и получить возможность развивать масштабные проекты в так называемой "подсолевой" зоне шельфа Бразилии.

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