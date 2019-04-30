Датская буровая компания о планах в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Компания Maersk Drilling, со штаб-квартирой в Дании, заинтересована в дальнейшем использовании своей буровой установки на шельфе Азербайджана после завершения контракта по месторождению "Шах Дениз" в 2021 году, сообщили Trend в компании.

"Мы можем подтвердить, что наша полупогружная буровая установка Maersk Explorer в настоящее время работает на месторождении "Шах Дениз" в Азербайджане, начиная с 2007 года. Соответствующий контракт с BP заключен до мая 2021 года. Естественно, что мы заинтересованы в изучении возможностей для дальнейшего использования нашей буровой установки в Азербайджане, а также для продолжения в перспективе сотрудничества с местными поставщиками и рабочей силой, участвующих в настоящее время в работе нашей буровой установки и обеспечивающих отличную производительность", - сказали в Maersk Drilling.

В компании заявили, что 86 процентов нынешнего рабочего состава буровой установки являются гражданами Азербайджана.

Отметим, что оператор буровой установки компания Maersk Drilling базируется в столице Дании, Копенгагене. Она является дочерней компанией группы A.P. Moller-Maersk, основанной в 1972 году.

Maersk Drilling является ведущим оператором морского бурения, работающим повсюду от Северного моря до Ганы и Тимора-Лешти.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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