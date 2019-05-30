Эффективное использование энергоресурсов способствовало национальному развитию Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан умело использовал энергетические ресурсы для обеспечения национального развития и улучшения жизни своего народа в течение четверти века.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра нефти Ирана по торговле и международным делам, Амир Хоссейн Заманиния в ходе Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2019».

Азербайджан также добился прогресса в продвижении глобальной энергетической безопасности и обеспечении разнообразия поставок энергии, сказал замминистра.

«Проходящая в Баку международная конференция является еще одним свидетельством того, что Азербайджан стремятся к расширению регионального сотрудничества», - сказал Заманиния.

Замминистра также добавил, что энергосектор сыграл значительную роль в улучшении жизни людей в прошлом веке.

«Если мы проявим серьёзное отношение к сфере энергетики, то откроем много возможностей для глобального развития. Глобальное улучшение зависит от того, насколько нам удастся достичь 17 целей в области устойчивого развития на период с 2015 по 2030 годы”, - сказал Заманиния.

По словам замминистра, эти цели ООН направлены на то, чтобы покончить с нищетой повсюду, покончить с голодом, обеспечить здоровую жизнь и инклюзивное образование, достичь гендерного равенства, обеспечить устойчивое управление водными ресурсами и создать достойные рабочие места для всех, создать инфраструктуру для инклюзивной и устойчивой индустриализации.

«Более важно, что эти цели связаны с темой нашей дискуссионной панели, обеспечивающей доступ к надежной, устойчивой и современной энергосферы для всех», - сказал Заманиния.

Замминистра отметил, что энергосектор всегда был и остается двигателем развития, торговли и экономического роста.

Отметим, что с 29 мая по 1 июня в Азербайджане проходит конференция "Caspian Oil and Gas".



На конференции участвуют руководители самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.