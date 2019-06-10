Транзитные доходы Азербайджана растут

БАКУ /Trend/ - Доходы Азербайджана от транзита нефти и газа в 2018 году составили 10,69 миллиона долларов (18,1 миллиона манатов), сообщает Trend со ссылкой на отчет Счетной палаты Азербайджана.

Согласно отчету, этот показатель на 188,2 тысячи манатов больше показателя прошлого года и на 4,2 процента больше прогнозируемых доходов (17,4 миллиона манатов).

Также отмечается, что в отчетный период через азербайджанскую часть нефтепровода "Баку-Супса" было транспортировано 27,9 миллиона баррелей нефти.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов. На сегодня в фонде накоплено 38,5 миллиардов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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