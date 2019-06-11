Азербайджан примет участие в форуме Международной энергетической хартии в Албании

11 июня 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Албании 13 июня пройдет форум Международной энергетической хартии, где Азербайджан представит замминистра энергетики Самир Велиев, сообщает во вторник Trend.

Замминистра выступит с докладом на тему энергетической диверсификации, возобновляемых источников энергии и энергетической эффективности.

Отметим, что Азербайджан сотрудничает с Международной энергетической хартией с 1994 года и присоединился к ней в прошлом году.

Азербайджан будет председателем конференции Международной энергетической хартии в 2020 году, в связи с чем в этом году в Баку планируется провести форум данной организации.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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