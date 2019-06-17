Romgaz: IGB открывает возможности для поставок газа в Румынию через «Южный газовый коридор»

17 июня 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, открывает возможности для поставок газа в Румынию через "Южный газовый коридор", сообщили Trend в румынской компании Romgaz.

В Romgaz напомнили, что в феврале текущего года компания подписала "Письмо о намерениях", адресованное Консультативному совету по "Южному газовому коридору", в котором выражается заинтересованность Romgaz в анализе возможности использования потенциала ЮГК для Румынии.

"IGB открывает возможности для поставок газа в Румынию через "Южный газовый коридор", путем присоединения этого интерконнектора к трубопроводу BRUA (Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия). Это открывает новый источник поставок для Romgaz и дает ему возможность стать важным игроком в Юго-Восточной Европе", - сказали в компании.

Кроме того, в Romgaz сказали, что вместе с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR они находятся в процессе оценки перспектив и возможностей для обеих сторон в области разведки и добычи газа в Черном море.

Ранее, премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал, что IGB может быть продлен до Сербии через интерконнектор Сербия – Болгария и до Румынии - через интерконнектор Болгария-Румыния, что поможет этим странам диверсифицировать маршруты и источники поставок энергоресурсов.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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