Wood Mackenzie: Ожидается переполнение мирового рынка нефти

27 июня 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В третьем квартале 2019 года мировой рынок нефти может столкнуться с недостатком предложения, сказала Trend вице-президент отдела Macro Oils в консультационной фирме Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл.

Эксперт считает, что в настоящее время рынок не так переполнен, как многие полагают.

Вице-президент отметила, что избыток спроса может привести к проблемам с поставками.

«В прошлом месяце ожидался избыток спроса на рынке, когда появились сообщения о пересмотре некоторых прогнозов на 2019 год. Однако баланс может быстро сместиться к избытку предложения, если произойдет еще одна потеря в производстве или экспорте», - сказала Хиттл.

Относительно министерской встречи ОПЕК+ Хиттл сказала, что давать прогнозы пока очень рано.

ОПЕК и ряд не входящих в данную организацию стран (ОПЕК +) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Отметим, что следующая встреча министров ОПЕК+ состоится 1-2 июля.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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