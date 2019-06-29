Узбекистан объяснил выбор компании "Росатом" для строительства АЭС

29 июня 2019 10:41 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Грузия приняла участие на конференции Американо-грузинского делового совета
Грузия 09:22
Туркменистан экспортирует йодную продукцию в Индию
Бизнес 09:13
Китай и США договорились возобновить торговые переговоры
Китай 08:59
КНДР положительно оценила идею встречи Ким Чен Ына и Трампа на границе двух Корей
В мире 08:46
Трамп: США рассматривают различные варианты решения вопроса о закупках Турцией С-400
США 08:32
Трамп назвал отличной встречу с Си Цзиньпином на саммите G20
США 08:30
Лента новостей
Азербайджанская компания Oz Dad наладит экспорт консервированной продукции
Бизнес 11:18
Агентство по развитию МСБ начнет сотрудничать с Ассоциацией МСП Швейцарии (ФОТО)
Общество 11:15
Доходы «Бактелеком» уменьшились по итогам прошлого года
Экономика 11:02
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном превысит $600 млн
Экономика 10:58
В Казахстане откроют новый маршрут к озеру Алаколь
Туризм 10:36
Бакинский метрополитен сократил убытки
Бизнес 10:33
В апреле Турцию посетило около 55 тысяч туристов из Азербайджана – министерство
Турция 10:31
Депутат: Али Керимли противозаконными акциями пытается нанести ущерб имиджу Азербайджана
Политика 10:26
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:11