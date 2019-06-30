Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана - источник

30 июня 2019 19:30 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия в мае 2019 года на 163% против 168% в апреле. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник по итогам заседания технического комитета ОПЕК+, который прошел в Вене в воскресенье.

"Процент выполнения соглашения в мае составляет 163%", - сказал он.

При этом страны ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 144%, а страны "не ОПЕК" - на 204%, добавил он. Таким образом, по итогам мая страны соглашения снизили добычу к октябрю 2018 года на 1,956 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,2 млн баррелей в сутки. Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились выступать за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шесть или девять месяцев.

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на слова министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, что сделка ОПЕК+ будет продлена, скорее всего, на девять месяцев. Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Россия тоже склоняется к этому варианту. При этом министр заметил, что не считает целесообразным дальнейшее сокращение добычи нефти.

Страны ОПЕК+ с апреля текущего года обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие. Но из-за неопределенности и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

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