BP не планирует участвовать в создании компании по эксплуатации TANAP

БАКУ /Trend/ - Британская компания BP не планирует участвовать в операционной компании по эксплуатации Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), сказал Trend вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Он отметил, что информация, распространенная в СМИ об этом не соответствует действительности.

Отметим, что ранее турецкие СМИ сообщили, что.BP планирует участвовать в создании данной компании.

Два партнера по проекту - госнефтекомпания SOCAR и турецкая газопроводная компания BOTAS, договорились о создании совместного предприятия – оператора газопровода на паритетных началах. Согласно договоренности, структура компании-оператора TANAP должна быть аналогична эксплуатационной компании нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Первая фаза газопровода TANAP начала коммерческие поставки газа в Турцию в конце июня 2018 года. Передача газа в местную газопроводную систему происходит в районе города Эскишехир. На днях завершился начатый 15 апреля процесс заполнения линии газом в тестовом режиме, вплоть до турецко-греческой границы. TANAP заявил о готовности к поставкам топлива в Европу, как только европейский Трансадриатический газопровод TAP будет готов к приему газа. Это ожидается в будущем году.

TANAP - часть Южного газового коридора, создаваемого для поставок азербайджанского газа с месторождения "Шах Дениз 2" в Турцию и Европу. Его протяженность 1,85 тысяч километров, мощность - 16 миллиардов кубометров в год с возможностью удвоения. Стоимость проекта – около семи миллиардов долларов.

Акционерами TANAP являются SGC (51 процент), SOCAR Turkiye Enerji (семь процентов), BOTAS (30 процентов), BP (12 процентов).

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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